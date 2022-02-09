В Ялте начнут строить медицинский кластер и институт виноделия

Средства будут выделены из федерального бюджета Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ялте за счет федеральных средств реализуют два масштабных проекта - строительство многопрофильного медцентра ФМБА и Научно-технологический центр селекции, питомниководства винограда и виноделия ФГБУН «ВНИИ виноградорства и виноделия «Магарач» РАН». Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем телеграм-канале, начало работ запланировано на второе полугодие 2022 года.

- Оба призваны дать новый импульс развитию важнейших сфер города. Оба начнут строить практически одновременно. Еще и соседи - будут простроены недалеко друг от друга, в районе улицы Мицко. Координируем действия с причастными организациями, - отметила Янина Павленко.

С целью координации действий в мэрии Ялты состоялась встреча с представителями организаций, причастных к реализации проектов - ФМБА, «дочкой» «Ростеха» - компанией «РТ-СоцСтрой» и «Водоканал ЮБК».

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