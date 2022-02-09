Крымчане смогут получать рецепты на лекарства онлайн

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В Крыму начали работу по организации дистанционной выписки электронных рецептов на лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Раньше инициатива выписывать рецепты онлайн озвучили врачи. Позже ее поддержал президент РФ Владимир Путин.

В Крыму действует Единая медицинская информационная система здравоохранения. Сейчас к ней подключены 64 медорганизации. В системе заведено около 2 миллионов электронных медкарт.

- Инициатива своевременная и назрела давно. Если сегодня будет возможность выписать рецепт дистанционно, это, в первую очередь, разгрузит врачей первичного звена, снизит очереди. Дистанционная выписка рецептов – это удобный формат, который никак не скажется на медицинской помощи, – отмечает председатель Комитета Госсовета РК по здравоохранению Анна Рубель.