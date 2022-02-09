В Крыму начнут изымать земельные участки с самостроями

Поправки должны вступить в силу в ближайшее время Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Крыма смогут изымать землю с самовольными постройками, не дожидаясь решения суда. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

- Предлагается делать это по решению органов власти, без судебного решения. Это необходимо, чтобы избежать ситуации, когда недобросовестный застройщик продолжает строительство, несмотря на судебный процесс, - отметил глава Крыма.

Проект изменений в федеральный закон для упрощения процедуры изъятия земельных участков, на которых есть объекты самовольной постройки, крымские власти подготовят в ближайшее время.

Таким образом, принятые акты об изъятии земли с самостроями будут сразу вступать в действие. В случае несогласия с решением подрядчик сможет обратиться в суд.

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