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Происшествия9 февраля 2022 16:54

В Черноморском районе исчезла 48-летняя женщина

Вера Рой пропала 8 февраля
Ирина ГЕРЦ
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Вера Рой (Малышева). Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Вера Рой (Малышева). Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В Крыму ищут 48-летнюю Веру Рой (в девичестве Малышеву). Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», жительница Черноморского района ушла из дома и не вернулась вчера, 8 февраля.

- Пропала Рой (Малышева) Вера Николаевна 1973 года рождения из села Оленевка, Черноморского района Республики Крым. Ушла из дома в неизвестном направлении, - говорится в сообщении.

Особые приметы женщины: рост 160 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.

В чем была одета крымчанка неизвестно.

Всех, кто располагает информацией о женщине, просят сообщить по тел: 8(800) 700-54-52 или 112. Звонки бесплатные.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50