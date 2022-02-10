«В Ялте страшно выходить замуж»: фото городского ЗАГСа взволновали соцсети

ЗАГС в Ялте нуждается в ремонте. Фото: Катерина Лопатникова/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Крымский паблик разместил снимки внутреннего убранства дворца бракосочетаний в Ялте.

- Единственный в городе ЗАГС находится в плачевном состоянии. Я в шоке от увиденного: оторванные обои, приклеенные на скотч, неработающие лампочки в люстрах, пошарпанный линолеум, мебель, застойного времени СССР, какие-то стенгазеты нарисованные, цветочки из бумаги. Все обшарпанное и мрачное! Фу! – сообщает автор снимков.

Ялтинцев не устраивается убранство единственного в городе ЗАГСА. Фото: Катерина Лопатникова/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Судя по фото, помещению, где регулярно звучит свадебный марш Мендельсона, действительно требуется ремонт.

Пользователи соцсети живо поделились в комментариях собственными наблюдениями: «В Ялте страшно выходить замуж в такой убогой обстановке»; «Зданию больше 100 лет. Ремонта не было еще со времен СССР»; «Зашел, увидел, испугался, развернулся и убежал. А если серьезно, то ремонт нужен и срочно. ЗАГС – это лицо нашего города!»; «Вам надо зарегистрировать брак или любоваться обоями? Да, убого, но мои дети зарегистрировались в 2014 в этом убитом ЗАГСе и живут прекрасно»; «Здание страшное, но коллектив работает прекрасный. Благодарна им за торжественное настроение!».

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