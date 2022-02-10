Севастополь получит 426 млн рублей на ремонт дорог

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Правительство России дополнительно направит на ремонт дорог Севастополя 426 миллионов рублей. Такое решение было озвучено в ходе совещания губернатора Михаила Развожаева с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным 9 февраля.

- Обсудили планы по модернизации дорожной сети в этом году. Правительство РФ выделило Севастополю дополнительные средства в размере 426 млн рублей. Благодаря этому в рамках нацпроекта мы сможем дополнительно отремонтировать 27 дорог. Кроме этого, по ФЦП мы строим и реконструируем четыре дороги, которые сдадим в 2023 году, - отметил Михаил Развожаев на своей странице в Instagram.

В 2021 году объем программы по Севастополю составил 18,8 млрд рублей. По словам губернатора, федеральная целевая программа была исполнена на 90%. По запланированным объектам объем строительных работ выполнен на 96%.

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