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Общество10 февраля 2022 8:52

За год в Симферополе отловили более тысячи бездомных собак

Животных вакцинировали, а часть из них стерилизовали
Ирина ГЕРЦ
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Агрессивных собак оставили в приютах

Агрессивных собак оставили в приютах

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Симферополе в 2021 году отловили около 1,1 тыс. бездомных собак. Об этом в эфире телеканала «Миллет» рассказал начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства городской мэрии Иван Лисечко.

По словам чиновника, всех отловленных собак вакцинировали, а часть из них простерилизовали. Снова на улицы были отправлены 1050 собак.

- Еще 50 остались на пожизненном содержании в приюте. Это те собаки, которые проявляли агрессию, - уточнил Иван Лисечко.

Отмечается, что за пять лет на территории Крыма было стерилизовано порядка 45 тыс. животных. Такая мера позволяет контролировать популяцию - такие животные не смогут принести потомство.

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