В Гурзуфе заживо сгорел 50-летний бездомный

Погибший злоупотреблял спиртным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Гурзуфе во время пожара в полуразрушенном доме погиб 50-летний местный житель. Как КП-Крым сообщил источник в правоохранительных органах, в «заброшке» часто оставались на ночлег бездомные.

О том, что в районе остановки «Тропка» горит частный дом, в экстренные службы сообщили местные жители. Из строения «валил» густой дым и были слышны звуки лопающегося шифера.

- Дом находится в лесном массиве. Он заброшен уже долгое время и в нем часто собираются бездомные, которые злоупотребляют спиртным. Причиной возгорания стал непотушенный окурок. Огонь распространился на матрас и несчастный по сути сгорел заживо. Мужчина, вероятно, был пьян, - рассказал собеседник издания.

Личность погибшего уже установили - им оказался крымчанин, не имеющий определенного места жительства.

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