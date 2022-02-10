Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 февраля 2022 10:21

В Гурзуфе заживо сгорел 50-летний бездомный

Причиной возгорания стала непотушенная сигарета
Авторы (2):
Иван РУНЕВ
Ирина ГЕРЦ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Погибший злоупотреблял спиртным

Погибший злоупотреблял спиртным

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Гурзуфе во время пожара в полуразрушенном доме погиб 50-летний местный житель. Как КП-Крым сообщил источник в правоохранительных органах, в «заброшке» часто оставались на ночлег бездомные.

О том, что в районе остановки «Тропка» горит частный дом, в экстренные службы сообщили местные жители. Из строения «валил» густой дым и были слышны звуки лопающегося шифера.

- Дом находится в лесном массиве. Он заброшен уже долгое время и в нем часто собираются бездомные, которые злоупотребляют спиртным. Причиной возгорания стал непотушенный окурок. Огонь распространился на матрас и несчастный по сути сгорел заживо. Мужчина, вероятно, был пьян, - рассказал собеседник издания.

Личность погибшего уже установили - им оказался крымчанин, не имеющий определенного места жительства.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50