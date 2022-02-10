Директора автошколы в Бахчисарае осудили на 5,5 лет за продажу водительских прав

Крымчанин "торговал" правами в 2020 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бахчисарае директор автошколы получил условный срок за подделку документов и подкуп. Как сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры, 58-летний руководитель, по сути, продал нескольким курсантам водительские права без сдачи экзаменов.

- Подсудимый, являясь директором фирмы, осуществляющей обучение граждан вождению транспортными средствами, в 2020 году за денежное вознаграждение в общей сумме 44 тыс. рублей подготовил и передал поддельные документы установленного образца, подтверждающие обучение местных жителей в автошколе, необходимые для получения в дальнейшем водительского удостоверения, - говорится в сообщении.

При этом, обучение в автошколе курсанты не проходили и не сдавали экзамены. По решению суда горе-бизнесмен приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы. Наказание назначено условно с испытательным сроком в два года.

Как уточнили в пресс-службе следственного комитета по Крыму и Севастополю, мужчина полностью признал свою вину и подтвердил показания, данные им в ходе следственных мероприятий.

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