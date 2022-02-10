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Происшествия10 февраля 2022 11:43

Школьную спортплощадку в Симферополе признали опасной для детей

После вмешательства прокуратуры оборудование заменили
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Спортплощадка расположена на территории одной из школ в микрорайоне Фонтаны. Фото: epp.genproc.gov.ru

Спортплощадка расположена на территории одной из школ в микрорайоне Фонтаны. Фото: epp.genproc.gov.ru

На территории одной из школ Симферополя спортивную площадку для детей признали небезопасной. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым. Уточняется, что объект расположен в микрорайоне Фонтаны.

- Прокуратурой города Симферополя выявлены нарушения законодательства при создании условий для занятия физической культурой и спортом несовершеннолетних, - говорится в сообщении.

С администрацией города был заключен контракт на выполнение работ по благоустройству территории школы. Однако оборудование, которое подрядчик установил на спортплощадке, не соответствовало установленным стандартам безопасности. К настоящему момент все недочеты были устранены, а оборудование заменено.

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