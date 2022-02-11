Погода на 11 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 10 градусов

В Евпатории воздух прогреется до +8°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
11 февраля на Крымском полуострове пройдет без осадков. Синоптики обещают в пятницу сухую погоду и вездесущий зюйд-вест, так моряки называют юго-западный ветер.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В городе-герое Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Днем южный ветер и тепло до +10°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +5…+8°, юго-западный ветер 3-13 м/с. Малооблачно.
В Евпатории +7…+8°, юго-западный ветер 6-12 м/с. Переменная облачность.
В Керчи +5…+9°, юго-западный ветер 3-11 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +4…+9°, юго-западный ветер 4-16 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +6…+8°, юго-западный ветер 5-14 м/с. Переменная облачность
В Джанкое +4…+10°, скорость юго-западного ветра 8-12 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море всего +6…+9°.
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