Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 февраля 2022 6:12

Жительнице Симферополя грозит пять лет колонии за кражу четырех тонн арматуры

«Клондайк» крымчанка обнаружила на территории одного из предприятий
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Женщина нашла покупателей через интернет. Фото: пресс-служба МВД по РК

Женщина нашла покупателей через интернет. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферополе 35-летняя женщина нашла на территории одного из предприятий несколько тонн арматуры, которую решила сдать на металлолом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Самостоятельно унести четыре тонны металла она бы не смогла, поэтому решила вызвать заинтересованных в покупке людей прямо на место. Заявив, что материал якобы бесхозный, крымчанка сумела выручить 4 тысячи рублей, в то время как реальная стоимость украденного составила более 370 тысяч рублей. Как позже стало известно, пропало 4 тонны арматуры различного диаметра и 2 куба леса.

- Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана подозреваемая - 35-летняя местная жительница. Задержанная чистосердечно призналась в совершении кражи, - говорится в сообщении.

На крымчанку завели уголовное дело, теперь ей грозит до пяти лет колонии.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50