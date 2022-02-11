Жительнице Симферополя грозит пять лет колонии за кражу четырех тонн арматуры

Женщина нашла покупателей через интернет. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферополе 35-летняя женщина нашла на территории одного из предприятий несколько тонн арматуры, которую решила сдать на металлолом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Самостоятельно унести четыре тонны металла она бы не смогла, поэтому решила вызвать заинтересованных в покупке людей прямо на место. Заявив, что материал якобы бесхозный, крымчанка сумела выручить 4 тысячи рублей, в то время как реальная стоимость украденного составила более 370 тысяч рублей. Как позже стало известно, пропало 4 тонны арматуры различного диаметра и 2 куба леса.

- Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана подозреваемая - 35-летняя местная жительница. Задержанная чистосердечно призналась в совершении кражи, - говорится в сообщении.

На крымчанку завели уголовное дело, теперь ей грозит до пяти лет колонии.

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