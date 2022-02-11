В Евпатории строят два детсада на 600 воспитанников

В Евпатории активно строят два новых детсада. Фото: evp.rk.gov.ru

В Евпатории продолжается строительство двух детских садов на 600 воспитанников, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Первый объект расположен на улице Интернациональной, 138А, второй - на улице Чапаева, недалеко от микрорайона Спутник-2. На обеих площадках в настоящий момент строительно-монтажные работы в самом разгаре.

- На объекте по улице Интернациональная, 138А мастера устанавливают перекрытия между первым и вторым этажами, монтируют стойки из арматуры, подготавливают основание под заливку бетона, - говорится в сообщении.

Этот детсад рассчитана на 230 мест, из них 75 - для детей до 3 лет. Общая его площадь составит 6124.6 кв.м. Что касается дошкольного учреждения на Чапаева, то в нем хватит мест на 350 воспитанников.

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