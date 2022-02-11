В Симферополе сорвался конкурс на должность мэра

Фото: страница Юрия Гоцанюка в Facebook

Конкурс по выбору главы Симферополя был признан несостоявшимся . Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк на своей странице в Facebook.

Всего на конкурс было подано четыре заявки. По результатам проверки документов, двум кандидатам было отказано в допуске к участию в выборах мэра, а еще один крымчанин «снял» свою кандидатуру сам.

Таким образом, из-за отсутствия необходимого количества кандидатов на пост главы администрации Симферополя, конкурс был признан несостоявшимся.

- Во главе города должен находиться сильный управленец, который своей энергией, своим опытом и знаниями сможет объединить людей разных характеров, взглядов, образа жизни, образования и преобразить город Симферополь к лучшему, - подчеркнул Юрий Гоцанюк.

Как отметил председатель Совмина, в работе конкурсная комиссия руководствовалась Порядком проведения конкурса, региональным и федеральным законодательством.

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