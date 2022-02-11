Севастополец зарезал незнакомца после ссоры в магазине

Суд приговорил жителя города Севастополя к наказанию в виде лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд в Севастополе приговорил 33-летнего местного жителя к семи годам строгого режима за нападение с ножом на двух незнакомцев, один из которых умер. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города-героя.

Октябрьской ночью 2020 года в одном их магазинов Балаклавы мужчина поссорился с двумя незнакомцами. Конфликт мог бы завершиться мирным путем, однако двое новых приятелей не унимались и решили продолжить разговор на улице. Во дворе, где не оказалось свидетелей, севастополец не стал скрывать агрессию, вытащил нож и напал на двоих мужчин. Один из них скончался от полученных травм недалеко от места преступления.

- Злоумышленник с места происшествия скрылся, однако был задержан сотрудниками полиции на следующий день, - говорится в сообщении.

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