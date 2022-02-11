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Общество11 февраля 2022 9:30

Военные ЧФ во время учений отработали борьбу с подводными диверсантами

С подводными диверсантами «боролись» свыше двухсот военнослужащих
Ирина ГЕРЦ
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Учения были приближены к реальной боевой обстановке

Учения были приближены к реальной боевой обстановке

Фото: Александр КОЦ

Военные Черноморского флота провели комплексные учения по антидиверсионной обороне Крымской и Новороссийской морских баз. Как сообщили в пресс-службе ЧФ, учения были приближены к реальной обстановке.

- Была проверена эффективность работы системы противоподводно-диверсионной обороны военно-морских баз флота. Оценивался уровень подготовки органов военного управления флотских объединений по оперативному решению задач борьбы с диверсионными группами условного противника, - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе флота, в учениях приняли участие более двухсот военнослужащих, а также военные корабли и суда, в числе которых быстроходные противодиверсионные катера «Грачонок» и «Раптор».

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