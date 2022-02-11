Крымские онкодиспансеры получат 350 млн рублей на новое оборудование

Средства будут выделены в 2022 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму в этом году на дооснащение медоборудованием онкодиспансеров выделят более 350 млн рублей. Об этом сообщает «Крымская газета» со ссылкой на Минздрав РК.

- Будут закуплены прикроватные мониторы с центральной станцией и автоматическим включением сигнала тревоги, регистрирующие электрокардиограмму, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, концентрацию углекислого газа в выдыхаемой смеси, температуру тела с функцией автономной работы, - говорится в сообщении.

Кроме того, предусмотрено приобретение аппарата неинвазивной искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги, аппарата УЗИ экспертного класса, а также сервера для хранения рентгеновских снимков.

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