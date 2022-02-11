Названа настоящая причина повреждения здания Ханского дворца в Бахчисарае

Здание дало трещину во время реставрационных работ. Фото: Сергей Аксенов/vk

Гниющие фахверковые балки здания Ханского дворца в Бахчисарае могли стать причиной повреждения Свитского корпуса. Об этом сообщила первый заместитель руководителя дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Мария Дукшина.

Сейчас фасаду здания Ханского дворца в Бахчисарае ничего не угрожает. Фото: Сергей Аксенов/vk

Дело в том, что часть комплекса из-за грунтов уже не первый год «ползет» в сторону протекающей рядом речки. По словам Дукшиной, повреждение здания произошло не из-за производственной ошибки, а по причине аварийного состояния конструкций.

- В данном случае произошел отрыв балки горизонтальной от вертикальной. Соответственно, просел угол. Это произошло вследствие того, что проводились земляные работы, и если бы состояние балки было хотя бы ограниченно работоспособное, то этого бы не произошло, - пояснила Дукшина.

Она также добавила, что некоторые повреждения на фасаде были зафиксированы еще до начала реставрации - около трех лет назад - на стадии разработки научно-проектной документации. Трещины в длину достигали 20 мм.

В свою очередь, директор Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Вадим Мартынюк отметил, что о смещении дворца в сторону русла реки известно уже не первый год.

- Происшествие произошло в районе 18 часов 7 февраля. Мы полностью все огородили, имущество все вынесли. Этот корпус полностью закрыт, - добавил он.

Дворцовый комплекс в Бахчисарае был построен еще в XVI веке. Фото: Сергей Аксенов/vk

Далее в дело включились специалисты, разместив на трещины 11 специальных маяков. Показания этих приборов записываются каждые три часа. Однако никакого движения стен зафиксировано не было.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, пока изменять проект не намерены. Примут только меры по укреплению грунта. Окончательное решение за экспертами из Москвы, которые уже выехали в Крым.

- Два дня попросили на то, чтобы до понедельника буквально произвести все необходимые исследования и предложить варианты решения этого вопроса, - заключил глава республики.

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