В Симферополе возобновили уборку мусора из русла Салгира

К уборке русла реки Салгир приступили в Симферополе. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

В Симферополе 11 февраля погода позволила вновь приступить к работам по очистке русла Салгира. За зиму скопилось немало сора, и теперь реку чистят от бытового мусора, веток и наноса грунта.

- Наших предприятием в рамках содержания русла реки Салгир проводится санитарная очистка от засорения и от наносов грунта. Сейчас, с наступлением благоприятных погодных условий, бригада вышла на данный вид работ, - сообщил директор муниципального бюджетного учреждения «Город» Антон Гумен.

По его словам, сегодня приводили в порядок участок реки на улице Гурзуфской. Убрать успели около 1500 тыс.м. Однако к полноценной очистке намерены приступить все же с наступлением весны. Начнут работу с участка водной артерии на улице Гурзуфской, далее - по течению Салгира до выхода из города.

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