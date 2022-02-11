В Крыму на следующей неделе похолодает до -7 градусов

Осадки не ожидаются до следующей пятницы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики предупредили о ночных заморозках на следующей неделе в Крыму. Как рассказали в региональном Гидрометцентре, почти всю следующую неделю крымчан ожидают ночные морозы.

- На следующей неделе: без осадков, температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, к концу недели повысится до 0-5 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла. В последний день рабочей недели (18 февраля) усилится юго-западный ветер до штормовых значений, пройдут дожди, - говорится в сообщении.

Согласно прогнозам синоптиков, на полуострове сохранилась сухая, но холодная погода. Так, завтра, 12 февраля, в Крыму ожидается плюсовая температура - ночью от 0 до +5 градусов, а днем - до +11 градусов Цельсия.

Чуть прохладнее будет в воскресенье - ночью столбики термометра опустятся до -6 градусов Цельсия. Днем крымчан ожидает потепление - от +6 до +8 градусов.

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