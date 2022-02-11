Названы самые популярные социальные сети и мессенджеры в Крыму

Самыми популярными мессенджерами у крымчан являются Viber и WhatsApp Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Специалисты Центра управления регионом назвали самые популярные соцсети и мессенджеры среди крымчан. Как сообщили в пресс-службе ЦУРа, наибольшую степень доверия респонденты испытывают к телевидению и интернет-СМИ.

- Наиболее популярными социальными сетями для жителей региона являются «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube. А самые популярные мессенджеры - Viber, WhatsApp и Яндекс Мессенджер. 39% опрошенных состоят в групповых чатах в мессенджерах. Чаще всего они там читают новости, тематические объявления и оставляют комментарии, - отметил глава крымского ЦУР Артем Артеменко.

Опрос проводился методом онлайн-анкетирования среди пользователей соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте». В нем приняли участие 640 человек.

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