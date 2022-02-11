В Севастополе к марту завершат ремонт летней сцены «Ракушка»

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В центре Севастополя к марту завершат ремонтные работы летней сцены «Ракушка». Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Поручение установить недостающие элементы и закончить работы по благоустройству к марту дал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. А первые концерты на «Ракушке» запланированы с 5 по 7 марта - в честь Международного женского дня.

- При проведении капитального ремонта «Ракушки» особое внимание уделили сохранению исторического облика летней эстрады. Кроме того, «Ракушку» оснастили современным музыкальным оборудованием, установили малые архитектурные формы и обустроили шахматный клуб, - уточнили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что в конце февраля будут установлены все скамейки, а фасад сцены покрасят уже на этих выходных.

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