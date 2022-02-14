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Происшествия14 февраля 2022 6:28

Симферополец обворовал собутыльницу и незнакомца на 34 тысячи рублей

Ему грозит до пяти лет колонии
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Задержанный оказался ранее судим за воровство

Задержанный оказался ранее судим за воровство

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе 35-летний местный житель попался на краже золотой цепочки и мобильного телефона, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. Пострадавшие заявили в полицию.

В первом случае мужчина обворовал свою собутыльницу, во втором - неизвестного ему жителя крымской столицы. Как выяснилось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за воровство. Общая сумма ущерба на этот раз составила 34 тысячи рублей.

- От задержанного получены признательные показания. С его слов, похищенный телефон он продал на рынке за две тыс. рублей, а цепочку сдал в ломбард. Полицейскими по месту проживания подозреваемого проведен обыск, в ходе которого изъят залоговый билет из комиссионного магазина, - говорится в сообщении.

На симферопольца завели новое уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.

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