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Происшествия14 февраля 2022 8:16

Двоих подростков спасли в районе крымской Долины привидений

Два подростка заблудились в районе крымской Долины привидений 12 февраля
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Подростков эвакуировали к служебному автомобилю. Фото: mchs.rk.gov.ru

Подростков эвакуировали к служебному автомобилю. Фото: mchs.rk.gov.ru

В районе Долины привидений, что недалеко от Алушты, 12 февраля заблудились два подростка, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Дело было вечером. Часы показывали где-то 19.00, когда спасатели отправились по указанным координатам на помощь к юным крымчанам. Парней обнаружили немного выше Солнечной поляны на горе Южная Демерджи.

- С помощью специального альпинистского снаряжения туристы, жители города Симферополь, были эвакуированы к служебному автомобилю, после чего транспортированы к остановке общественного транспорта, - говорится в сообщении.

Подростки отделались легким испугом, медпомощь им не потребовалась.

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