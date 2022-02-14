Двоих подростков спасли в районе крымской Долины привидений

Подростков эвакуировали к служебному автомобилю. Фото: mchs.rk.gov.ru

В районе Долины привидений, что недалеко от Алушты, 12 февраля заблудились два подростка, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Дело было вечером. Часы показывали где-то 19.00, когда спасатели отправились по указанным координатам на помощь к юным крымчанам. Парней обнаружили немного выше Солнечной поляны на горе Южная Демерджи.

- С помощью специального альпинистского снаряжения туристы, жители города Симферополь, были эвакуированы к служебному автомобилю, после чего транспортированы к остановке общественного транспорта, - говорится в сообщении.

Подростки отделались легким испугом, медпомощь им не потребовалась.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50