В Крыму десятиклассник пытался зарезать своего отца

Крымчанин ударил отца ножом трижды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнегорском районе 16-летний крымчанин трижды ударил ножом своего пьяного отца. Об этом КП-Крым сообщил источник в правоохранительных органах.

- Между отцом и сыном произошел конфликт, предположительно на почве распития алкоголя. В ходе ссоры десятиклассник ударил своего 47-летнего отца ножом в живот три раза. У мужчины был шок третьей степени, у него диагностировали колото-резаные ранения в область печени, - рассказал собеседник издания.

Инцидент произошел в поселке Нижнегорский. На данный момент пострадавший от рук сына проходит лечение в районной больнице.

В отношении старшеклассника возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В преступлении он уже сознался.

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