В Керчи мужчина впал в кому после стычки с охранником клуба

Пьяный гость клуба получил травмы головы Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В центре Керчи охранник популярного клуба, пытаясь «обуздать» пьяного посетителя, нанес ему серьезные травмы. Об этом КП-Крым сообщил источник в правоохранительных органах.

- Перепалка между гостями произошла 13 февраля примерно в 2 часа ночи. Охранник, пытаясь утихомирить пьяных посетителей, не рассчитал силу и нанес телесные повреждения одному из визитеров. У пострадавшего диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и возможный перелом основания черепа. Мужчина впал в кому 2-3 степени. Посетитель в момент конфликта был пьян, - уточнил собеседник издания.

На камеры видеонаблюдения инцидент не попал - стычка произошла вне их зоны видимости. На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются. Установлено, что травмы гостю охранник причинил по неосторожности.

Уголовное дело в отношении 38-летнего работника клуба пока не возбуждено, так как окончательный диагноз пострадавшему не поставлен.

На момент публикации КП-Крым не удалось получить оперативные комментарии администрации развлекательного заведения - там не ответили на звонок корреспондента.

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