Керчанин убил товарища, спустив его с лестницы

Ссора произошла в одном из заведений общественного питания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Керчи под суд пойдет 37-летний местный житель за убийство своего знакомого. Как КП-Крым сообщил источник в силовых структурах, инцидент произошел в одном из заведений общепита города.

- Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и позже скончался в реанимации. Ему было 33 года. Изначальной версией было, что керчанин сам упал и ударился затылком о лестницу в кафе. Однако, при проверке информации было установлено, что упал на лестнице пострадавший после удара кулаком в лицо. Это подтверждается словами свидетелей и записями камер видеонаблюдения, - уточнил источник издания.

По словам собеседника, в содеянном мужчина уже сознался. Более полная информация будет известна по результатам вскрытия, которое назначено на сегодня, 14 февраля. После этого будет возбуждено и уголовное дело.

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