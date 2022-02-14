В Крыму планируют сократить суммы банковских переводов для пенсионеров

С дистанционным мошенничеством связано каждое пятое преступление в Крыму Фото: Олег ЗОЛОТО

Крымские банки могут ограничить суммы банковских переводов для пенсионеров, как ранее сделали некоторые материковые организации. Об этом в интервью «Крымской газете» сообщил начальник отдела по раскрытию преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым подполковник полиции Нариман Бекташ.

- С представителями ведущего банка Крыма мы обсуждали вопрос ограничения суммы оплаты покупок в интернет-магазинах для некоторых категорий. Например, если банк зафиксировал, что определённый клиент пострадал от действий мошенников, то лучше его оградить от повторного обмана, это относится и к людям преклонного возраста. Шла речь также о том, чтобы придумать различные механизмы для защиты крупной суммы денег на счетах. На сегодняшний день система этого банка, например, уже блокирует сомнительные переводы на большие суммы, - отметил Нариман Бекташ.

По словам подполковника полиции, сегодня в Крыму с дистанционным мошенничеством связано каждое пятое-шестое преступление. Аферисты пытаются заполучить чужие деньги всеми возможными способами.

Таким образом, сокращение суммы переводов для пенсионеров позволит оградить их от рук аферистов, ведь именно пожилое население наиболее подвержено риску обмана.

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