Погода на 15 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: сухо, воздух прогреется до плюс 8 градусов

На ЮБК переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 февраля на Крымском полуострове сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Днем юго-западный ветер 7-12 м/с., Температура воздуха ночью -2...-4°, днем +6...+8°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе малооблачно. Без осадков. В дневное время будет дуть западный ветер 5-10 м/с., воздух прогреется до +6…+8°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +5…+7°, юго-восточный ветер 5-14 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +0…+6°, юго-восточный ветер 1-6 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +1…+4°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Ясно.

В Феодосии +0…+7°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Малооблачно.

В Черноморском -2…+6°, юго-восточный ветер 2-7 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое -2…+7°, скорость северо-восточного ветра 3-5 м/с. Ясно.

Вода в Черном море +5…+9°.

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