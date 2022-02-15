В Крыму и Севастополе 15 февраля 2022 выявлено 1 492 случая заражения коронавирусом

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки на территории Республики Крым выявили 1103 новых случая заболевания ковидом. Такие данные приводит республиканский Минздрав.

Всего с начала пандемии выявлено 146 876 положительных на COVID-19. Госпитализировано за последние сутки 113 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 53 814 человек.

- Количество выздоровевших за сутки составляет 595 человек, выздоровевших за весь период - 130 637, - говорится в сообщении.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Данные Минздрава РК

За истекшие 24 часа в городе-герое выявили 389 новых зараженных COVID-19, госпитализированы 55 человек. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

Всего с начала пандемии в Севастополе заболели 65 845 человек, выздоровели - 54 268. На данный момент в больницах находятся 739 пациентов, из них 608 - с подтвержденным COVID-19. Кроме того, умерли 6 за последние 24 часа человек в возрасте от 68 до 95 лет.

Сейчас в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 949 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

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