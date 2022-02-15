В Симферополе задержали «даму с собачкой», распространяющую наркотики

Крымчанка распространяла наркотики под видом прогулки с собакой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Симферополе задержали 46-летнюю женщину с 35 свертками наркотиков. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, внимание на крымчанку, которая подозрительно себя вела, обратили сотрудники патрульно-постовой службы.

- Увидев сотрудников полиции, женщина схватила на руки выгуливаемую собачку и начала убегать. Полицейские остановили ее. При личном досмотре в карманах ее верхней одежды выявлено 35 свертков с порошкообразным веществом, - говорится в сообщении.

Согласно заключению эксперта, распространять женщина планировала метадон. На крымчанку завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».

Ранее «дама с собачкой» уже привлекалась к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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