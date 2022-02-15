Экс-работница Крымской ГГРЭС украла лечебных грязей на 1,2 миллиона рублей

Женщина передавала грязи предпринимателю, который продавал косметику Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывшая работница «Крымской гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции» предстанет перед судом за кражу лечебных грязей на 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Принимая ценные грязи с участка грязедобычи Сакского озера, сотрудница присваивала их и передавала предпринимателю, который продавал косметику.

- Всего работница предприятия осуществила растрату более 5,6 тысячи штук готовой продукции на общую сумму более 1,2 миллиона рублей, - говорится в сообщении.

В дальнейшем дело будет рассмотрено в суде.

Справка: ГУНПП РК «Крымская ГГРЭС» - производитель и поставщик бальнеогрязевой продукции. Предприятие занимается добычей лечебной грязи Сакского озера и производит на основе этих грязей косметику.

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