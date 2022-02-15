Владелец сервиса доставки еды в Симферополе заплатит 30 тысяч рублей штрафа

В Симферополе прокуратура выявила нарушения в деятельности предпринимателя, осуществляющего доставку еды Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Предприниматель, который занимается доставкой еды в Симферополе, заплатит 30 тысяч рублей штрафа за нарушение санитарных требований. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

В ходе проверки были найдены продукты, полученные без необходимых сопроводительных документов, а в холодильных камерах в кухонном цехе лежало замороженное мясо без маркировки и каких-либо упоминаний о сроках годности.

- По инициативе прокуратуры района индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности с назначением штрафов в размере 30 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Все продукты с нарушениями правил хранения были уничтожены.

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