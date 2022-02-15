Военнослужащие ЮВО возвращаются из Крыма после учений

Боевую технику подготовят к очередному этапу учений Фото: Александр КОЦ

Военнослужащие подразделений Южного военного округа завершили учения в Крыму и приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

- Личный состав батальонных тактических групп совершил марши в районы железнодорожных станций, где организована погрузка боевой техники на эшелоны. На платформах вагонов установленным порядком производится крепление тяжелой гусеничной бронетехники - танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок, - говорится в сообщении.

Боевую технику и водительский состав доставят в регионы постоянной дислокации железнодорожными эшелонами. В числе таких регионов - республики Дагестан и Северная Осетия. По прибытии в «родные» части боевую технику подготовят к очередному этапу учений, уточнили в пресс-службе Южного военного округа.

Учения проводились на территории 15 общевойсковых полигонов в зоне ответственности округа.

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