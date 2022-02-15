В Крыму число офисов МФЦ, принимающих без записи, увеличилось до 15

Количество МФЦ, принимающих без предварительной записи, увеличилось
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Крыму 15 февраля число офисов МФЦ, принимающих без записи, увеличилось до 15. Соответствующие изменения внесены в Указ главы Республики Крым о режиме повышенной готовности.
Так, до особого распоряжения приостановлен прием заявителей без предварительной записи во всех офисах «Мои Документы» на территории полуострова кроме центров по адресам:
- пгт Заозерное, Садовая, 5, городской округ Евпатория;
- пгт Мирный, улица Сырникова, 25а, городской округ Евпатория;
- пгт Новоозерное, улица Героев Десантников, 3, городской округ Евпатория;
-пгт Партенит, улица Парковая, 1,городской округ Алушта;
- пгт Куйбышево,улица Ленина, 9, Бахчисарайский район;
- пгт Зуя,улица Шоссейная, 64, Белогорскийрайон;
- село Изумрудное, улица Свободная, 33, Джанкойский район;
- пгт Октябрьское, улица Кондрашина, 22, кв.3, Красногвардейский район;
- город Щелкино, д.46, Ленинский район;
- пгт Новофедоровка, улица Героев, 2, Сакский район;
- пгт Грэсовский, улица Кржижановского, 24, городской округ Симферополь;
- село Трудовое, улица Зеленая, 1в, Симферопольский район;
- пгт Гвардейское, улица Карла Маркса, 63,Симферопольский район;
- село Кольчугино, улица Чехова, 13, Симферопольский район;
- пгт Николаевка, улица 54-й Батареи, 2а, Симферопольский район.
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