В Крыму число офисов МФЦ, принимающих без записи, увеличилось до 15

Количество МФЦ, принимающих без предварительной записи, увеличилось Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму 15 февраля число офисов МФЦ, принимающих без записи, увеличилось до 15. Соответствующие изменения внесены в Указ главы Республики Крым о режиме повышенной готовности.

Так, до особого распоряжения приостановлен прием заявителей без предварительной записи во всех офисах «Мои Документы» на территории полуострова кроме центров по адресам:

- пгт Заозерное, Садовая, 5, городской округ Евпатория;

- пгт Мирный, улица Сырникова, 25а, городской округ Евпатория;

- пгт Новоозерное, улица Героев Десантников, 3, городской округ Евпатория;

-пгт Партенит, улица Парковая, 1,городской округ Алушта;

- пгт Куйбышево,улица Ленина, 9, Бахчисарайский район;

- пгт Зуя,улица Шоссейная, 64, Белогорскийрайон;

- село Изумрудное, улица Свободная, 33, Джанкойский район;

- пгт Октябрьское, улица Кондрашина, 22, кв.3, Красногвардейский район;

- город Щелкино, д.46, Ленинский район;

- пгт Новофедоровка, улица Героев, 2, Сакский район;

- пгт Грэсовский, улица Кржижановского, 24, городской округ Симферополь;

- село Трудовое, улица Зеленая, 1в, Симферопольский район;

- пгт Гвардейское, улица Карла Маркса, 63,Симферопольский район;

- село Кольчугино, улица Чехова, 13, Симферопольский район;

- пгт Николаевка, улица 54-й Батареи, 2а, Симферопольский район.

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