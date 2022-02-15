Главную площадь Ялты отремонтируют за 409 миллионов

Ремонтом площади Советская займется компания "Стройинвест-Б" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крымские власти определили подрядчика, который займется ремонтом площади Советская в Ялте. Как говорится в распоряжении главы РК Сергея Аксенова, работы будет проводить компания «Стройинвест-Б».

- Предметом является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Благоустройство (капитальный ремонт) общественной территории, расположенной по адресу: Ялта, площадь Советская», - уточняется в документе.

Стоимость контракта составляет 408 млн 967 тыс. рублей. Завершить работы по капремонту площади в Ялте планируется до 31 декабря.

Выбранный подрядчик должен будет выполнить собственными силами не менее 70% работ. Авансовый платеж по контракту составил чуть более 14%.

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