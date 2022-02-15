В частном доме Севастополя силовики накрыли подпольную нарколабораторию

Севастопольские оперативники задержали подозреваемого в покушении на сбыт марихуаны в крупном размере. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Севастополю

В одном из домов, расположенных на территории садоводческого товарищества в Севастополе, силовики накрыли подпольную нарколабораторию. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу-герою.

В доме 28-летнего хозяина обнаружили тайники с марихуаной, всего изъяли пять полимерных пакетов с веществом. Когда добрались до так называемой лаборатории, то обнаружили теплицу с автоматическим освещением, поливом и вентиляцией.

- В жилище злоумышленника сотрудники полиции изъяли готовую для реализации марихуану весом около 400 граммов, электронные весы высокой точности, упаковочный материал, а также компьютерную технику и другие предметы, имеющие доказательное значение, - говорится в сообщении.

Как выяснилось, парень выращивал коноплю на продажу, выискивая потенциальных покупателей в сети. Теперь севастопольцу грозит до 20 лет колонии.

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