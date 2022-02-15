Газификация всех населенных пунктов Крыма обойдется в 60 миллиардов рублей

Для газификации всех населенных пунктов Крыма нужно 60 миллиардов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Минэнерго России прорабатывает вопрос о выделении Крыму порядка 60 миллиардов рублей для полной газификации, сообщил депутат Госдумы РФ Леонид Бабашов. Часть этих средств пойдет модернизацию газовой инфраструктуры полуострова.

- На федеральном уровне вопросу уделяется очень большое внимание. Более того, полная газификация Крыма - поручение президента России Владимира Путина! - цитирует КИА Бабашова.

Он уточнил, что средства будут поступать частями, а срок завершения данных работ намечен на 2030 год. По его словам, средний уровень газификации населенных пунктов в республике на сегодняшний день достигает 76%.

- С 2014 года была проведена огромная работа по строительству магистральных сетей. Каждый месяц к «голубому топливу» подключается новый населенный пункт, - добавил депутат Госдумы РФ.

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