Погода на 16 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 10 градусов

В Феодосии тепло до +8°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 февраля на Крымском полуострове пройдет без осадков. Из хороших новостей – в гости заглянет ветер южных направлений.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный до 14 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +7…+9°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +2…+7°, южный ветер 2-6 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +3…+7°, южный ветер 4-10 м/с. Ясно.

В Керчи +1…+7°, юго-западный ветер 2-7 м/с. Ясно.

В Феодосии +2…+8°, южный ветер 5-10 м/с. Облачно.

В Черноморском +3…+7°, южный ветер 4-12 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое -3…+9°, скорость юго-восточного ветра 2-6 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +5…+9°.

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