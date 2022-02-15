Где в Симферополе и Севастополя 16 февраля отключат свет

Свет исчезнет временно. Фото: архив "КП"

16 февраля в Симферополе энергетики не планируют отключать электричество, а вот в Севастополе отдельные районы на несколько часов останутся без света.

Где не будет света

СЕВАСТОПОЛЬ

с 11.00 до 14.00

ул. Новикова 12-14,18;20-Б,20-26

ул. Физкультурная 4

пер. Физкультурный 3-5

с 9.30 до 14.00

ул. Героев Сталинграда 39;35-В,41

с 9.30 до 17.00

ул. Истомина,18

с 9.30 до 17.00

село Хмельницкое: ООО «Легадо»

с 9.00 до 16.00

ул. Калюжного 4-А,6-20,1-Б,3-19;25

ул. Серафимовича 17

ул. Смоленская 16,15-21

ул. Запорожская 11

с 8.00 до 17.00

поселок Любимовка: ул. 1 линия 32; ул. Федоровская 110-128,85-125,106-108; про. Хуторской 2-14,18-22,1-19,29,35-37,950; проезд Федоровский 10,24,23; туп Федоровский 3-а,3

с 8.00 до 17.00

село Полюшко: ул. Луговая 48-72,45-77; ул. Виноградная 52-76,45-71

село Орловка: ул. Гагарина 1-49

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