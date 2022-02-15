Где в Симферополе и Севастополя 16 февраля отключат свет

Свет исчезнет временно. Фото: архив "КП"
16 февраля в Симферополе энергетики не планируют отключать электричество, а вот в Севастополе отдельные районы на несколько часов останутся без света.
Где не будет света
СЕВАСТОПОЛЬ
с 11.00 до 14.00
ул. Новикова 12-14,18;20-Б,20-26
ул. Физкультурная 4
пер. Физкультурный 3-5
с 9.30 до 14.00
ул. Героев Сталинграда 39;35-В,41
с 9.30 до 17.00
ул. Истомина,18
с 9.30 до 17.00
село Хмельницкое: ООО «Легадо»
с 9.00 до 16.00
ул. Калюжного 4-А,6-20,1-Б,3-19;25
ул. Серафимовича 17
ул. Смоленская 16,15-21
ул. Запорожская 11
с 8.00 до 17.00
поселок Любимовка: ул. 1 линия 32; ул. Федоровская 110-128,85-125,106-108; про. Хуторской 2-14,18-22,1-19,29,35-37,950; проезд Федоровский 10,24,23; туп Федоровский 3-а,3
с 8.00 до 17.00
село Полюшко: ул. Луговая 48-72,45-77; ул. Виноградная 52-76,45-71
село Орловка: ул. Гагарина 1-49
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