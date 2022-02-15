В Симферополе 48 улиц на сутки останутся без воды

Симферопольцы останутся без воды с 17 по 18 февраля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе планируется масштабное отключение воды в четверг. Как сообщили в пресс-службе администрации города, перебои водоснабжения возможны с полуночи 17 февраля до 6 утра 18 февраля.

- По информации ГУП РК «Вода Крыма», возможны отклонения от графика и перебои водоснабжения, - говорится в сообщении.

Так, ограничение водоснабжения затронет следующие улицы: Гурзуфская, Мате Залки, Коцюбинского, Битакская, Солнечная, Бабушкина, Бетховена, Киевская, Федько, Грибоедова, Партизанская, Суходольная, Фурманова, Чапаева, Щорса, Лебедева, Тургенева, Фрунзе, Гаспринского, Ленинградская, Комсомольская, Крупская, Шмидта, Воровского, Алуштинская, Ленина, Студенческая, 8 марта, Ефремова, Володарского, Курчатова, Краснознаменная, частично - Киевская, Ломоносова, Беспалова и Первомайская. Кроме того, под отключение попадают переулки Подгорный, Клинический, Ладыгина, Гранитный, Делегатский, Скифский, Сквозной, Фабричный спуск, микрорайоны Старый город и Солнечная долина.

По информации государственного унитарного предприятия «Вода Крыма», с 17 по 18 февраля будут проводиться работы на Симферопольском гидроузеле по переключению водопроводов и абонентов на новые трубопроводы.

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