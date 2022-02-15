На Южном берегу Крыма построят систему канализации почти за миллиард

Фото: пресс-служба Минстроя Крыма

На Южном берегу Крыма постоят новую систему очистных сооружений. Как сообщили в пресс-службе Минстроя Крыма, рабочие уже приступили к строительству очистных сооружений с глубоководным выпуском в море в поселке Кацивели городского округа Ялта.

- Базовая технология очистки - механическая очистка, глубокая биологическая очистка по классической технологии, обеззараживание ультра-фиолетовым излучением. Оборудование будет установлено компактно в единое двухэтажное здание. Сброс сточных вод планируется через глубоководный выпуск длиной 400 метров в Черное море, - говорится в сообщении.

Мощность КОС составит 2,5 тыс. кубических метров в сутки. Ввести в эксплуатацию новые очистные сооружения планируется к декабрю 2023 года. В настоящее время выполняются работы подготовительного этапа, демонтаж валунов, а также подготовка и ограждение строительной площадки.

Согласно информации, опубликованной на портале госзакупок, стоимость контракта составляет 895 миллионов рублей. Заказчиком выступает государственное казенное учреждение «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым».

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