В Симферополе на месяц перекроют улицу Зои Жильцовой

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе до конца марта перекроют улицу Зои Жильцовой. Об этом сообщает «Крымская газета» со ссылкой на администрацию города.

- Движение будет ограничено с 07:00 21 февраля до 07:00 31 марта на участке от проспекта Кирова до улицы Шмидта на месте проведения работ, - говорится в сообщении.

Ремонт связан с проведением работ по восстановлению сетей водоснабжения. Автомобилистам предоставят пути объезда перекрываемого участка по временной схеме.

Жителей и гостей Симферополя просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам и заранее планировать маршрут по городу.

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