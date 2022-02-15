В Севастополе жителей нескольких домов эвакуировали из-за немецкой авиабомбы

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по городу Севастополю

В Севастополе спасатели провели операцию по эвакуации 50-килограммовой немецкой бомбы SC-50 времен Великой Отечественной войны. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС города, боеприпас нашли сегодня, 15 февраля, в жилом квартале Балаклавского района недалеко от Лукомской улицы.

- Местность оцепили. У границы опасной зоны был развернут межведомственный оперативный штаб. С помощью мобильного комплекса вещания и оповещения до жителей улиц, находящихся в опасной зоне, довели информацию о необходимости временно покинуть данную территорию. Для эвакуации граждан были предоставлены автобусы. Мониторинг с воздуха специалисты МЧС России вели с помощью беспилотных летательных аппаратов, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Взрывоопасный военный предмет увезли на спецтранспорте и уничтожили на специальном полигоне. Ущерба инфраструктуре Севастополя немецкая бомба не нанесла.

В мероприятии участвовали 156 человек и 41 единица техники, в том числе от МЧС России 32 человек личного состава и четыре единицы техники.

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