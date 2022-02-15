В Севастополе любители элитного алкоголя «нарвались» на росгвардейцев

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю

Сотрудники Росгвардии в Севастополе задержали двух молодых людей, пытавшихся украсть элитный алкоголь из магазинов. Как сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю, инциденты с попытками хищения дорогой продукции происходили два дня подряд.

Сначала сотрудники Росгвардии прямо у кассы одного из магазинов задержали 27-летнего недавно освободившегося из мест лишения свободы местного жителя. Мужчина был пьян и пытался пронести алкоголь в кармане куртки.

- Когда противоправные намерения стали очевидны, на предложения оплатить товар мужчина ответил нецензурной бранью. Урезонить любителя крепких напитков смогли лишь сотрудники Росгвардии, - отметили в пресс-службе ведомства.

Похожий случай произошел на следующий день уже в другом супермаркете города. Там 30-летний мужчина также попытался вынести из магазина неоплаченную бутылку дорогого алкоголя. Доказать вину севастопольца удалось с помощью камер видеонаблюдения.

Задержанных мужчин сотрудники Росгвардии передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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