Мужчины смогут посетить музей «Херсонес Таврический» бесплатно 23 февраля

Посетителям покажут тематическую капсульную выставку Фото: Евгения ГУСЕВА

В День защитника Отечества мужчины смогут бесплатно посетить музей «Херсонес Таврический». Об этом рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

- 23 февраля во время прогулки по музею-заповеднику вы сможете познакомиться с его археологическими памятниками, узнать об образе жизни херсонеситов и проникнуться атмосферой минувших эпох, - говорится в сообщении.

Дополнительно 23 февраля для посетителей откроется тематическая капсульная выставка. В зале Византийской экспозиции на уникальной стеатитовой иконе, привезенной в Херсонес в XII веке из Константинополя, будет представлено изображение трех святых воинов: Феодора, Георгия и Димитрия.

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