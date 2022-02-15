Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 февраля 2022 17:01

Мужчины смогут посетить музей «Херсонес Таврический» бесплатно 23 февраля

Акцию приурочили ко Дню защитника Отечества
Ирина ГЕРЦ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Посетителям покажут тематическую капсульную выставку

Посетителям покажут тематическую капсульную выставку

Фото: Евгения ГУСЕВА

В День защитника Отечества мужчины смогут бесплатно посетить музей «Херсонес Таврический». Об этом рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

- 23 февраля во время прогулки по музею-заповеднику вы сможете познакомиться с его археологическими памятниками, узнать об образе жизни херсонеситов и проникнуться атмосферой минувших эпох, - говорится в сообщении.

Дополнительно 23 февраля для посетителей откроется тематическая капсульная выставка. В зале Византийской экспозиции на уникальной стеатитовой иконе, привезенной в Херсонес в XII веке из Константинополя, будет представлено изображение трех святых воинов: Феодора, Георгия и Димитрия.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50