За ограбление салона красоты в Симферополе мужчине грозит пять лет колонии

Мужчина не сомневался, что за ним следят. Фото: скриншот из видео

Под покровом ночи грабитель забрался в один из салонов красоты в Симферополе и унес с собой всю дневную выручку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как парень осторожно крадется по салону, осматривая каждый угол в поисках наживы. Грабителем оказался 30-летний мужчина, у которого нет постоянного места жительства. Как выяснилось, ранее он уже попадал в поле зрение правоохранителей за воровство.

- От задержанного получены признательные показания. С его слов, он сначала повредил роллет, после ножом вырезал нижнюю часть пластиковой двери, проник в помещение и похитил деньги, которые в последствии потратил на собственные нужды, - говорится в сообщении.

Теперь он заработал новое уголовное дело, ему грозит пять лет колонии.

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