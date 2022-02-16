В Симферополе женщина «раздела» манекен на глазах у прохожих

Все происходило на глазах у прохожих, но никто не отреагировал. Фото: скриншот из видео

В Симферополе на запись камеры видеонаблюдения попала воровка, которая «раздела» манекен на глазах у прохожих и спокойно ушла в новом жилете.

Как пишет КИА, инцидент произошел на рынке «Светофор». Как правило, манекены с самыми привлекательными моделями оставляют на улице без присмотра почти на весь день. Вот и в этот раз потенциальная покупательница не смогла пройти мимо, только платить не захотела, когда поняла, что никто за ней не наблюдает.

Однако ситуацию зафиксировали видеокамеры, и теперь женщину разыскивают владельцы бутика, угрожая написать заявления в полицию.

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