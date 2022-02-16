В Севастополе задержали водителя с поддельными правами

Фото: пресс-служба управления МВД по городу Севастополю

В Севастополе задержали 46-летнего мужчину с поддельными водительскими правами. Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, «фальшивку» обнаружили во время проверки удостоверений сотрудниками специальной роты ДПС.

- Представленное водителем удостоверение имеет признаки подделки. Документ изъяли и направили на экспертизу, результат которой подтвердил - удостоверение изготовлено не на специализированном предприятии, - говорится в сообщении.

Мужчина подтвердил факт подделки, уточнив, что приобрел документ в другом городе у незнакомого ему человека.

В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.

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