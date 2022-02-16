Крымские студенты создали стикеры в поддержку фигуристки Камилы Валиевой

Фото: Скриншоть из Telegram.

В поддержку 15-летней фигуристки Камилы Валиевой, которая представляет Россию на Олимпийский играх в Пекине, крымские студенты создали свои стикеры для мессенджера Telegram.

Их разработала студентка Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ Яна Дудченко. Свою инициативу объяснила тем, что ее очень тронула история фигуристки, которая добилась очень высоких результатов, но страдает от политической несправедливости.

- Сейчас говорят о том, что если Камила Валиева войдет в число победителей, то церемонию награждения отменят. Я считаю это очень несправедливым, потому что каждый спортсмен достоин признания. Мне захотелось ее подбодрить, популяризировать эту тему, привлечь жителей Крыма и всю Россию поддержать юную фигуристку. Поэтому я нашла фотографии с ее выступлений и сделала стикеры, - рассказала Яна Дудченко.

Стикеры сопровождаются мотивационными, подбадривающими надписями: «Верь в себя», «Не опускай руки», «Будь первой». Есть и стикер-приглашение посетить Крым.

Добавить стикерпак и поддержать юную фигуристку может каждый желающий. Стикеры опубликованы в Telegrem-канале КФУ и доступны по ссылке.